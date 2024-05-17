Дрони придбали в межах ініціативи «Помста Лева»

Мерія Львова за кошти громади закупила ще 170 FPV-дронів та 26 дронів Mavic 3/3Т/3Е у межах ініціативи «Помста Лева». У п’ятницю, 17 травня, їх передали захисникам, які боронять нашу країну від російського агресора. Про це повідомили у Львівській міській раді.



Зазначається, що на придбання цієї партії дронів з міського бюджету скерували 6,1 млн грн. А загалом за перші чотири місяці 2024 року, з січня до квітня включно, Львів підтримав армію на 266 млн грн. Загалом у бюджеті Львівської МТГ на 2024 рік лише на закупівлю обладнання та необхідних засобів для Збройних сил України передбачено 1 млрд грн.

До ініціативи «Помста Лева» долучився і колектив 5-ї міської поліклініки. Працівники віддали свій одноденний заробіток на допомогу ЗСУ. За ці кошти вдалося закупити дві РЕБ-системи Kvertus, які у п’ятницю, 17 травня, передали воїнам 125-ї бригади територіальної оборони.

До ініціативи долучилися усі працівники 5-ї поліклініки

«Колектив нашої поліклініки виявив таку ініціативу – віддати одноденний заробіток на допомогу Збройним силам України. Ми зв’язалися з координаторами, вирішили всі технічні моменти, все вийшло дуже швидко і, надіюся, це буде не вперше. Нам вдалося закупити дві РЕБ-системи для 125-ї бригади територіальної оборони», – зазначив у коментарі керівник 5-ї міської поліклініки Олег Малетич.



До ініціативи долучилися усі працівники 5-ї поліклініки – лікарі, медичні сестри, адміністративний персонал. Загалом вдалося зібрати 180 тис. грн.