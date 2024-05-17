Чоловіка застрелили при спробі переину українсько-румунського кордону

Ввечері 15 травня при спробі перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті застрелили 39-річного жителя Дніпра. Одного з військовослужбовців прикордонного загону затримали працівники Державного бюро розслідувань.

Як розповіли ZAXID.NET у Територіальному управлінні ДБР у Львові 16 травня, чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією патруль ДПСУ виявив напередодні близько 19:00. Він не зупинився на вимогу прикордонників і кинувся тікати,

«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», – зазначили у ДБР.

Загиблий – 39-річний уродженець Дніпра – мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої у нього стріляли, і допитали військовослужбовців прикордонного наряду.

Прикордонника, який здійснив вистріл, затримали, йому повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Правоохоронці клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.