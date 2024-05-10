Рух чоловіків в районі села Оноківці Ужгородського району зафіксувала фотопастка

Прикордонники Чопського загону затримали двох чоловіків призовного віку, які йшли лісом в бік Словаччини. Ухилянтів зупиняли попереджувальними пострілами і за допомогою службової собаки.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 травня, рух чоловіків в районі села Оноківці Ужгородського району зафіксувала фотопастка. За порушниками кордону вислали групу реагування з собакою. Чоловіків виявили за кількасот метрів від кордону. Під час затримання вони намагалися втекти і, щоб затримати їх, прикордонники декілька разів вистрілили вгору.

Чоловіків виявили за кількасот метрів від кордону

«Затримані зізналися, що йшли до кордону за маршрутом та вказівками переправників. На останніх вони вийшли через спільних знайомих. Вартість послуги складала по 3 500 доларів США з особи. Оперативні співробітники загону встановили автомобіль, яким правопорушників доставили у прикордоння, згодом розшукали й організатора та пособника переправлення. Ті виявилися жителями Київщини, однак добре орієнтувалися на Закарпатті», – інформують у ДПСУ.

Під час обшуків в автомобілі переправників вилучили гроші ухилянтів, мобільні телефони і чорнові записи. Автівку вилучили. Донеччан притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону, порушення прикордонного режиму та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України. Їх переправникам загрожує кримінальна відповідальність.