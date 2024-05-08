Ухилянти намагалися переплести до Угорщини на надувному човні

Сімох чоловіків з різних областей України витягнули з річки Тиса прикордонники Мукачівського загону. Ухилянти намагалися переплести до Угорщини на надувному човні, переправникам кожен з них заплатив від 6 до 7,5 тисяч доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 8 травня, чоловіків, які намагалися накачати гумовий човен на березі Тиси, виявив наряд відділу «Вилок». Побачивши прикордонників, ухилянти скочили в річку, однак не змогли її подолати. Чоловіків витягнули з води за 20 метрів від кордону.

«Усіх затриманих доставили у підрозділ для з’ясування обставин правопорушення, а також для надання можливості висушити особисті речі та одяг. Затриманими виявилися троє закарпатців, троє чоловіків з Хмельниччини, один з Кіровоградщини та один з Львівщини», – інформують у ДПСУ.

Чоловіки розповіли, що хотіли незаконно потрапити в Угорщину. Для цього знайшли у соцмережах переправників, які пообіцяли їм допомогти перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. За послуги ухилянти мали заплатити від 6 до 7,5 тисяч доларів кожен.

«З прибуттям у селище Вилок, чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому прийдеться перепливати річку. Надали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрям руху до Тиси», – додали у Держприкордонслужбі.

На затриманих склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетину державного кордону України. Особи переправників встановлюють.