Голова Шевченківського районного суду Львова Галина Білінська

Голова Шевченківського районного суду Львова Галина Білінська оприлюднила декларацію за 2023 рік. Доходи подружжя становлять понад 2 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Галина Білінська отримала 1,7 млн грн зарплати в суді, її чоловік Ігор Білінський вказав 564 тис. грн доходу від незалежної професійної діяльності.

Подружжя декларує житловий будинок (265 м2) та дві квартири у Львові (одна ще на етапі будівництва). У них також є три земельні ділянки у Львові та дві на території Львівської області. У 2022 та 2023 роках подружжя не купувало нової нерухомості.

Голова Шевченківського райсуду Львова із 2021 року їздить на авто Suzuki Vitara (2020 року випуску), її чоловік є власником авто Toyota Prado (2007 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.