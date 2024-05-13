Назарій Дулебко із листопада 2022 року очолює Сихівський районний суд

Голова Сихівського районного суду Львова Назарій Дулебко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Назарій Дулебко отримав 1,3 млн грн зарплати та проценти від банку, його дружина Василина Дулебко вказала 200 тис. грн зарплати від теруправління державної судової адміністрації Львівщини.

У 2023 році подружжя не купувало нової нерухомості. Голова Сихівського райсуду Львова є співвласником житлового будинку (135 м2) та двох земельних ділянок у Винниках. Василина Дулебко є співвласнице квартири (34,8 м2) у Львові, а також сім’я голови суду може проживати у іншій львівській квартирі (86 м2).

У 2022 році Василина Дулебко стала власницею авто КІА Picanto (2022 року випуску). Цим автомобілем, а також ще один авто Chevrolet Captiva (2011 року випуску) може користуватись Назарій Дулебко.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.