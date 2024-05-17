Микола Романишин переміг на виборах голови Сколівської ОТГ у 2020 році як кандидат від «Європейської солідарності»

Міський голова Сколе та очільник територіальної громади Микола Романишин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя декларує 12 об’єктів нерухомості у Львові. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Микола Романишин отримав 940 тис. грн зарплати у Сколівській міськраді та 251 тис. грн пенсії. Його дружина Ольга декларує 12 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Подружжя декларує 14 об’єктів нерухомості, 12 з яких розташовані у Львові. Йдеться про чотири квартири (209 м2, 49 м2, 74 м2 та 75 м2), чотири офіси (95 м2, 135 м2, 103 м2, 56 м2), три паркомісця та одну земельну ділянку. Окрім цього у декларації вказана земельна ділянка та житловий будинок (228 м2) у селі біля Сколе. Варто зазначити, що у декларації не вказана вартість жодного об’єкта нерухомості. У подружжя немає задекларованих автомобілів.

Микола Романишин переміг на виборах голови Сколівської ОТГ у 2020 році як кандидат від «Європейської солідарності». Він був головою Сколівської районної ради. На виборах у 2015 році пройшов до Сколівської райради від партії «Християнсько-демократичний союз».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.