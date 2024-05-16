Іван Івануса переміг на виборах голови Рава-Руської ОТГ у 2020 році як самовисуванець

Міський голова Рави-Руської та очільник територіальної громади Іван Івануса оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець придбав нове авто, подружжя задекларувало 3,5 млн грн доходів та соцвиплати. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Іван Івануса отримав 525 тис. грн зарплати у Рава-Руській міськраді. Його дружина Надія декларує 3 млн грн доходу від підприємницької діяльності (у неї є ФОП і вона займається роздрібною торгівлею одягом) та 20 тис. грн соцвиплат.

У 2023 році Іван Івануса придбав автомобіль Hyundai Ioniq (2019 року випуску) за 662 тис. грн, він також може користуватись авто ВАЗ 211140 (2008 року випуску). З нерухомості мер Рави-Руської вказав право проживати у квартирі (47,8 м2) у Львові та земельну ділянку в селі Волиця, яка належить його дружині. Власної нерухомості посадовець не має.

37-річний Іван Івануса переміг на виборах голови Рава-Руської ОТГ у 2020 році як самовисуванець. До цього він був сільським головою села Гійче та депутатом Гійченської сільської ради. У 2014 році був мобілізований на військову службу, брав участь у воєнних діях на сході, у 2015 році Івануса демобілізували у запас.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.