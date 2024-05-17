За фахом Олександра Бойчук – гінеколог

Кандидатка на посаду директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук оприлюднила декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Олександра Бойчук задекларувала 267 тис. грн зарплати в Івано-Франківському національному медичному університеті і 596 тис. грн – в обласному пологовому будинку та лікувально-діагностичному центрі «Сімедгруп». На банківських рахунках майбутня чиновниця грошей не тримає, натомість готівкою у неї 20 тис. доларів.

У власності Олександри Бойчук чотири земельні ділянки загальною площею 1 га і будинок у селі Майдан, а також квартира в Івано-Франківську, площею 183 м2. Їздить вона на Toyota Avensis 2012 року випуску та новому Lexus NX 200. Останній Олександра Бойчук купила у серпні 2022 року за понад 1,7 млн грн. За кілька днів до цього вона взяла 754 тис. грн кредиту.

Додамо, що за фахом Олександра Бойчук – гінеколог. У 2005-2007 роках управління охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА очолював її батько, який раптово загинув під час акції з висадки дерев. Наразі посада директора департаменту є вакантною. Обов’язки керівника виконує Володимир Дзьомбак.