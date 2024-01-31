Володимир Зеленський призначив Світлану Онищук головою облдержадміністрації у липні 2021 року

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук опублікувала декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Світлана Онищук задекларувала 931,7 тис. грн заробітної плати в Івано-Франківській ОДА та 38,4 тис. грн зарплати за сумісництвом в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де вона є професором кафедри публічного управління та адміністрування. У довоєнному 2021 році Світлана Онищук заробила 612,6 тис. грн в облдержадміністрації та 35,1 тис. грн в університеті. На банківських рахунках голова ОДА грошей не тримає, готівкою у неї – 150 тис. грн.

У власності Світлани Онищук гараж в Івано-Франківську та Lexus NX 200 2018 року випуску і вартістю 750 тис. грн. Інформація про це відображена і в декларації за 2021 рік.

Чоловік голови Івано-Франківської ОДА Ігор Онищук задекларував 483 тис. грн зарплати у Конституційному суді України та 35,5 тис. грн – в Університеті Короля Данила. Готівки і грошей на рахунках у нього немає. Натомість у його власності квартира в Івано-Франківську вартістю 800,3 тис. грн, гараж за 109 тис. грн і 4 земельні ділянки. Три з них разом з домоволодінням Ігор Онищук придбав у 2021 році. Їздить чоловік голови Івано-Франківської ОДА на Toyota RAV4 2019 року випуску і вартістю понад 714 тис. грн.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук у липні 2021 року. До того вона 2 роки працювала заступницею голови ОДА.