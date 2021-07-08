До цього часу Світлана Онищук працювала заступницею голови ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук і вручив їй службове посвідчення. Про це ввечері у четвер, 8 липня, повідомила прес-служба президента.

Під час зустрічі в Офісі президента глава держави побажав новій очільниці Івано-Франківської ОДА успіхів на посаді.

«Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини», – цитує президента його прес-служба.

Серед пріоритетів Зеленський назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

На сайті голови держави також оприлюднено укази про звільнення Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою і призначення на цю посаду Онищук. Як зазначається, до цього часу Онищук працювала заступницею голови ОДА.

Хто така Світлана Онищук

Світлана Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. У 2002 році закінчила Снятинський сільськогосподарський технікум за напрямом «бухгалтерський облік», у 2005 році – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за напрямом «правознавство». Докторка наук з державного управління.

Трудову діяльність Онищук розпочала 2002 року як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах внутрішніх справ у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Національному агентстві України з питань державної служби та його регіональних підрозділах.

З вересня 2019 року – заступниця голови Івано-Франківської ОДА.