Литва вже надала Україні військову підтримку на суму близько 616 млн євро

Міністерство оборони Литви передало Силам оборони нову партію військової допомоги. Про це повідомили на сайті оборонного відомства Литви у п’ятницю, 17 травня.

До нового пакету допомоги ввійшли набої 5,56×45 мм для стрілецької зброї, безпілотники й антидронові системи. Також ідеться про генератори потужністю 100 кВт і розкладні ліжка.

З початку 2024 року Литва вже поставила в Україну артилерійські снаряди калібру 155 мм, бронетранспортери M577, а також системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу. Окрім того, литовці передали боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA та інше забезпечення.

«Литва вже надала Україні військову підтримку на суму близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро. Передбачається, що така динаміка підтримки триватиме», – зазначили у міністерстві оборони Литви.

За даними литовського оборонного відомства, з початку повномасштабного вторгнення країна надала Україні допомогу на загальну суму мільярд євро.

Нагадаємо, у четвер, 16 травня, свій 17 пакет допомоги для України оголосила Данія. Нова допомога спрямована на посилення української протиповітряної оборони, придбання артилерійських снарядів, гранат і протитанкових мін. А також частину грошей з цього пакета військової допомоги спрямують на забезпечення України винищувачами F-16 у майбутньому.