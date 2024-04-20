Штурмовик L-39ZA, який Литва передала Україні

У суботу, 20 квітня, Міністерство оборони Литви оголосило про передачу чергової військової допомоги Україні. Зокрема, Литва передала Повітряним силам Збройних сил України легкий штурмовик L-39ZA. Про це повідомили в оборонному відомстві Литви.

«Сьогодні (20 квітня, – ред.) до України прибула чергова партія литовської військової допомоги. Ми передали Збройним Силам України легкий штурмовик L-39ZA “Альбатрос” у розібраному стані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей штурмовик використовували у Литві для підготовки пілотів, які виконують функції повітряної поліції.

Як зазначає «Мілітарний», літак не здійснював польоти з 2019 року через несправність двигуна. У квітні 2021 року його визнали непридатним для використання. Його безоплатну передачу Україні анонсували ще восени 2021 року.

Зазначимо, що легкий реактивний штурмовик L-39ZA створили на базі навчально-бойового літака L-39C. Він має двоствольну 23-мм гармату ГШ-2-23 у носовій частині фюзеляжу під кабіною, та чотири підкрильних пілони для підвіски різноманітного озброєння – легких бомб чи некерованих ракет.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року у прес-службі Міністерства оборони Литви повідомили, що передали Україні черговий пакет військової допомоги. Зокрема, Україна отримала генератори, розкладні ліжка та антидронові рушниці.