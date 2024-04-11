Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги
До пакета допомоги увійшли антидронові рушниці, генератори та розкладні ліжка
Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги. До пакета озброєння зокрема увійшли антидронові рушниці, повідомили у четвер, 11 квітня, у прес-службі Міноборони Литви.
«Підтримка України Литвою є постійною. Ми всіма способами допомагаємо Україні та шукаємо способи збільшити цю допомогу. Озброєння та обладнання, надані нами та нашими союзниками, роблять важливий внесок у боротьбу України за свободу», – підкреслив міністр оборони Литви Лаурінас Кашчюнас.
Зазначається, що Литва передала на потреби ЗСУ антидронові рушниці, а також генератори та розкладні ліжка. Скільки саме обладнання країна передала Україні, невідомо.
У міністерстві оборони нагадали, що Литва вже поставила Україні бронемашини М577, протидронові системи, 155-мм боєприпаси та снаряди для гранатометів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Литва надала військової допомоги на 610 млн євро. Зокрема, 84 млн євро країна виділила вже у 2024 році.
Нагадаємо, 8 квітня Литва запропонувала розібрати на запчастини свої закриті ТЕС для допомоги енергетиці України. Раніше, 3 квітня, Литва оголосила, що надасть Україні енергообладнання для відновлення постраждалих від російських атак ТЕС. За даними Галущенка, Україна вже отримала автотрансформатори та 72 вантажі з обладнанням на 1300 тонн.