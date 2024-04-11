Україна вже отримала новий вантаж від Литви

Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги. До пакета озброєння зокрема увійшли антидронові рушниці, повідомили у четвер, 11 квітня, у прес-службі Міноборони Литви.

«Підтримка України Литвою є постійною. Ми всіма способами допомагаємо Україні та шукаємо способи збільшити цю допомогу. Озброєння та обладнання, надані нами та нашими союзниками, роблять важливий внесок у боротьбу України за свободу», – підкреслив міністр оборони Литви Лаурінас Кашчюнас.

Зазначається, що Литва передала на потреби ЗСУ антидронові рушниці, а також генератори та розкладні ліжка. Скільки саме обладнання країна передала Україні, невідомо.

У міністерстві оборони нагадали, що Литва вже поставила Україні бронемашини М577, протидронові системи, 155-мм боєприпаси та снаряди для гранатометів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Литва надала військової допомоги на 610 млн євро. Зокрема, 84 млн євро країна виділила вже у 2024 році.

Нагадаємо, 8 квітня Литва запропонувала розібрати на запчастини свої закриті ТЕС для допомоги енергетиці України. Раніше, 3 квітня, Литва оголосила, що надасть Україні енергообладнання для відновлення постраждалих від російських атак ТЕС. За даними Галущенка, Україна вже отримала автотрансформатори та 72 вантажі з обладнанням на 1300 тонн.