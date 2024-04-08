Протягом останніх тижнів українська теплова енергетика зазнала колосальних ушкоджень від російських обстрілів

Литва повідомила про готовність розібрати свої старі та закриті теплоенергостанції, щоб передати запчастини Україні. Обладнання може допомогти у відновленні та підтримці української енергосистеми.

Про таку пропозицію повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у понеділок, 7 квітня. За його словами, він мав розмову з очільником міністерства енергетики Литви Даінюсом Крейвісом, під час якої пролунала пропозиція передати запчастини з ТЕС Україні.

«У мене була розмова із міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їхні теплові станції, які закриті. Використати їх як донорів, тобто розібрати та передати ті запчастини, які нам потрібні», – повідомив Герман Галущенко.

Зазначимо, 3 квітня Литва оголосила, що надасть Україні енергообладнання для відновлення постраждалих від російських атак ТЕС. За даними Галущенка, Україна вже отримала автотрансформатори та 72 вантажі з обладнанням на 1300 тонн.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів Росія знищила обстрілами 80% українських ТЕЦ. Йдеться про втрату понад шістьох гігаватів потужностей гідро- та вугільної енергетики в низці областей України.