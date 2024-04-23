У міноборони Литви зазначили, що підтримка України триватиме і надалі

У вівторок, 23 квітня, міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні партії командно-штабних машин М577. Вони вже прибули до України, повідомили в оборонному відомстві Литви.

Командно-штабні машини М577 виконують функції мобільного командного пункту. Вони призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ. Скільки саме таких машин Литва передала Україні, не уточнюється.

У міноборони Литви зазначили, що бронетранспортери передали Україні у межах довгострокової підтримки. У 2024 році країна вже передала ЗСУ 155-мм снаряди, бронемашини М577, системи для боротьби з безпілотниками, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, а також легкий штурмовик L-39ZA у розібраному стані.

Зазначимо, що Литва вже надала допомогу Україні на 610 млн євро. Зокрема, у від початку 2024 року приблизно на 84 млн євро. У міноборони Литви зазначили, що підтримка України триватиме і надалі.

Нагадаємо, 22 квітня 2024 року уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 млн фунтів стерлінгів (приблизно 617 млн доларів). Зокрема, Велика Британія передасть Україні боєприпаси, дрони, протиповітряні ракети, а також ракети Storm Shadow.