Данія виділила черговий пакет військової допомоги Україні на 815 млн доларів
Близько 373 млн доларів спрямують на посилення української протиповітряної оборони
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Данія оголосила про черговий пакет військової допомоги для України на 5,6 млрд крон (815 млн доларів). Про це у четвер, 16 травня, повідомили у міністерстві закордонних справ Данії.
Міністерство оборони Данії наголосило, що близько 373 млн доларів спрямують на посилення української протиповітряної оборони. Також Данія виділила для України гроші на придбання артилерійських снарядів, гранат і протитанкових мін.
«Приємно мати можливість оголосити про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 5,6 мільярда данських крон з упором на протиповітряну оборону та артилерію... Данія підтримує повністю підтримує Україну», – йдеться у повідомленні МЗС Данії.
Крім того, частину грошей з цього пакета військової допомоги також спрямують на забезпечення України винищувачами F-16 у майбутньому. Також Данія має намір інвестувати в оборонну промисловість України.
«У межах пакета уряд також передбачає додаткові гроші, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України. В Україні є навички, але бракує фінансування. Сподіваємося, що більше країн можна буде надихнути наслідувати цю модель», – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
Зазначається, що до цього Данія вже виділила для України 17 пакетів військової допомоги.
Нагадаємо, уряд та парламент Данії у 2024 році вирішили збільшити обсяг військової допомоги для України на 4,4 млрд данських крон (близько 590 мільйонів євро). Загалом план військової підтримки України на 2023-2028 роки тепер сягає 64,8 мільярда крон (8,6 млрд євро).