Уряд та парламент Данії у 2024 році вирішили збільшити обсяг військової допомоги для України на 4,4 млрд данських крон (близько 590 мільйонів євро). Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Данії, опублікованому у четвер, 25 квітня.

Зазначається, що Данії вже використала майже всі гроші, які заклали на допомогу Україні у 2024 році. Тому уряд та парламент країни вирішили виділити додаткові гроші.

За словами міністра оборони Данії, країні важливо показати українцям свою підтримку.

«Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни. Ми повинні продовжувати це робити, тому я радий, що переважна більшість партій у данському парламенті підтримує збільшення фонду військової підтримки України на додаткові 4,4 млрд данських крон у 2024 році. Дуже важливо показати українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Загалом план військової підтримки України на 2023-2028 роки тепер сягає 64,8 мільярда крон (8,6 млрд євро). У межах військової допомоги Данія планує закупити для України обладнання та озброєння у данських та іноземних оборонних компаній. Також Данія розглядає можливість здійснення прямих закупівель в української оборонної промисловості.

Нагадаємо, 17 квітня 2024 року міністерство оборони Данії повідомило про виділення нового пакета військової допомоги Україні на майже 295 млн євро. Ці гроші виділили для закупівлі та передачі Україні зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією.