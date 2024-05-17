Черга на пішому переході у пункті пропуску Шегині на кордоні з Польщею

Прикордонники повідомили про збільшення кількості подорожуючих та транспорту, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Офіційно прикордонники пояснюють збільшення черг періодом після свят та початком відпусток. Водночас, з розповідей очевидців та повідомлень у чатах, чимало чоловіків призовного намагаються виїхати до вступу в дію нового закону про мобілізацію.

«За останню добу державний кордон у напрямку виїзду перетнуло 25 тис. осіб, що на кілька тисяч переважає над кількістю пропущених в Україну. У зв’язку з пожвавленням руху, перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів», – йдеться в повідомленні ДПСУ 17 травня.

Найбільші черги транспорту, за даними прикордонників, є у «Шегинях», «Краківці», «Раві-Руській», що на Львівщині, та «Устилузі» на Волині. Найменший пасажиропотік спостерігається у «Смільниці», «Грушеві» та «Угринові».

За офіційними даними прикордонників, така тенденція спостерігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток. Очевидці повідомляють, що чимало чоловіків намагаються перетнути кордон до вступу в дію нового закону про мобілізацію, адже з 18 травня для виїзду за кордон їм доведеться отримати відмітку у документах від ТЦК. Чималі черги спостерігаються і на пішому переході в Шегинях.

16 травня на пішому переході в Шегинях утворилася черга з кількох сотень осіб (фото ZAXID.NET)

Речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська розповіла ZAXID.NET, що від початку травня зросла кількість відмов у перетині кордону чоловікам, віком 18-60 років. Так за останню добу з різних причин відмову в перетині кордону отримали 220 чоловіків призовного віку, раніше кількість таких відмов за добу становила 170-190.

При цьому прикордонники відмовилися уточнити загальну кількість чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон за останній період.

ДПСУ офіційно попередила, що з 18 травня прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документу в окремих категорій громадян. «Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу», – йдеться в повідомленні.