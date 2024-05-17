Упродовж семи місяців Іван Гаврилюк був заступником Рустема Умєрова

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 17 травня, призначив першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став 53-річний генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Також уряд підтримав кандидатуру нового заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції – Олександра Балануцу, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони.

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Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в смт. Іванопіль на Житомирщині. Свою військову кар'єру розпочав у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.

Іван Гаврилюк був радником командувача Сил логістики ЗСУ у 2020-2022 роках. У 2020 році був звільнений із військової служби у запас. З початком повномасштабного вторгнення був призваний на військову служба і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року Гаврюлюк був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

З вересня 2022 по жовтень 2023 року виконував обов'язки заступника головного інспектора Міністерства оборони України. З 5 жовтня 2023 року і до 17 травня 2024 року займав посаду заступника міністра оборони України.

Олександр Балануца народився 1 листопада 1980 року в місті Кропивницький. У 2002 році закінчив з відзнакою факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У 2009 році здобув ступінь магістра міжнародного права, закінчивши з відзнакою Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси та кредит» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Олександр Балануца є магістром міжнародного права та кандидатом економічних наук, доктором філософії, доктором педагогічних наук. Працював у Міністерстві фінансів України, Державному комітеті фінансового моніторингу та Національному університеті державної податкової служби за напрямком міжнародного співробітництва.

З 2019 року до квітня 2024 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Кувейті.