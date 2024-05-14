Тарас Висоцький та Василь Шкураков

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 14 травня, призначив тимчасових виконувачів обов’язків міністра аграрної політики та продовольства та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Ними стали Тарас Висоцький та Василь Шкураков відповідно, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тарас Висоцький, який виконуватиме обовʼязки очільника Мінагрополітики, працював заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а згодом обійняв посаду першого заступника глави Мінагрополітики/

У 2019 році він був першим заступником голови Черкаської ОДА, а згодом тимчасово виконував обов'язки очільника Черкащини. Висоцький свого часу був генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

У 2023 році йому оголосили підозру у зловживанні на 62,5 млн грн під час закупівель гуманітарної допомоги для населення Києва та 8 областей.

Василь Шкураков, який тимчасово займе крісло міністра інфраструктури, з 2021 року був першим заступником голови відомства. З 2005 по 2017 роки працював у Міністерстві фінансів, там пройшов шлях від економіста до директора Департаменту, а з 2018-го став заступником міністра, пише «Громадське».

Окрім того, із 2017 по 2018 рік обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів «Укргідроенерго». У 2020 році був призначений генеральним директором «Укрфінжитла».

Як інформував ZAXID.NET, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Того ж дня парламент проголосував за звільнення Миколи Сольського, якого викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн з посади міністра аграрної політики та продовольства України.