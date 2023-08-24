Слідчі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили зловживання при закупівлі АТ «Укрзалізниця» харчах для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До реалізації оборудки причетні колишні і чинні топ-посадовці, повідомили прес-служби САП та НАБУ у четвер, 24 серпня.

Внаслідок злочинної діяльності державі завдано збитків у розмірі 62,5 млн грн.

За версією слідства, у березні 2022 року коштом АТ «Укрзалізниця» для потреб ОВА закупили продукти харчування за значно завищеними цінами. Завищення відбувалось на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, котра купляла товар за ринковою ціною. Під час перепродажу кожен кілограм здорожувався на 100-150%.

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Заступник міністра економіки, як повідомили в САП, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

Наразі про підозру повідомили:

першому заступнику міністра агрополітики та продовольства – ч. 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України;

екс-заступнику міністра економіки – ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 364 КК України.

За даними сайту «Антикор», йдеться про екс-заступника міністра економіки Олександра Грибана та першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.