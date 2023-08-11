Поставлена ЗСУ форма була неналежної якості

У Києві правоохоронці викрили директора приватної фірми, який присвоїв собі гроші, що мали йти на виробництво форменого одягу для ЗСУ. Як повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури у п’ятницю, 11 серпня, чоловікові повідомили про підозру.

Як розповіли у відомстві, у 2022 році військова частина та швейна фабрика уклали договір на поставку форменого одягу для військовослужбовців. Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних і утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.

Скориставшись нагальною потребою в забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату на суму понад 5 млн грн, а згодом решту обумовлених договорами коштів. Однак поставлені товари були неналежної якості.

«За висновками експертів передана військова форма не відповідає технічним умовам і не може використовуватися за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах, офісних та виробничих приміщеннях. На тимчасово вилучене майно буде накладено арешт задля відшкодування завданої шкоди, зауважили в Міністерстві внутрішніх справ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюють інших причетних до вчинення злочину осіб, причетні, зокрема, серед військових посадовців. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.