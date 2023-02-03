Замість постачання до ЗСУ продуктів учасники схеми виводили кошти в тінь

Служба безпеки України ліквідувала схеми розкрадання коштів на харчуванні українських військових на понад 119 млн грн. Про це прес-служба СБУ повідомила 3 лютого.

Як розповіли у відомстві, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох фірм на постачання оптових партій продуктів до місць дислокації військових. Бюджетні гроші переказали на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і технологічного обладнання.

«Замість постачання до ЗСУ продуктів учасники схеми виводили кошти в тінь через низку повʼязаних фірм. Керівникам фірм повідомили про підозри, зараз триває слідство, встановлюють причетність до схеми посадовців Міноборони», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, у Київській області СБУ викрила командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, які виділили на харчування особового складу. До схеми чоловік залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів.

Як інформував ZAXID.NET, 1 лютого колишньому голові Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру у розтраті державних коштів. Суд арештував екс-заступника міністра оборони із заставою в 400 млн грн.