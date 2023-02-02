В’ячеслав Шаповалов був заступником міністра оборони та відповідав за тилове забезпечення військових

Екс-заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова арештували на два місяці з правом застави у 402,2 млн грн. Відповідний запобіжний захід 2 лютого обрав Печерський районний суд Києва. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

В’ячеслава Шаповалова підозрюють у лобіюванні укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також у закупівлі бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості. За даними слідства, внаслідок його незаконних дій окремі підрозділи ЗСУ не були укомплектовані на суму понад мільярд гривень.

1 лютого поліція повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ. 2 лютого Печерський районний суд Києва обрав В’ячеславу Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з правом застави 402,2 млн грн.

Зазначимо, що 53-річний В’ячеслав Шаповалов був заступником міністра оборони та відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. На тлі скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових 24 січня він подав у відставку.