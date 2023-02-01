Екс-заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову оголосили підозру у недоукомплектуванні засобами захисту підрозділів ЗСУ на 1 млрд грн, повідомив у середу, 1 лютого, Офіс генпрокурора.

Як йдеться в повідомленні, підозрюваний лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості. Як зауважили в Офісі генпрокурора, всі ці договори укладалися за повною передплатою.

«Підозрюваний змушував підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань. Екс-посадовець ігнорував звернення Командування Сил логістики ЗСУ про необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції», – сказано в повідомленні.

Як стверджуютьв Офісі генпрокурора, внаслідок його незаконних дій окремі підрозділи Збройних сил України не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад мільярд гривень.

Шаповалову оголосили підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Наразі тривають обшуки, вилучено готівку та інші речі, які є доказами незаконної діяльності, стверджується в повідомленні.

У ньому прямо не сказано, що йдеться про Шаповалова, але раніше цю інформацію повідомляла «Українська правда» з посиланням на свої джерела. Крім того, саме Шаповалов став єдиним заступником міністра оборони Олексія Резнікова, який подав у відставку на тлі скандалу із закупівлею продуктів харчування для тилових частин ЗСУ за завищеними цінами. Саме він відповідав у Міноборони за тилове забезпечення.