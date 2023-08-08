Міністерство оборони України перерахувало на рахунки компаній 27 млрд грн за постачання зброї, однак не отримало її вчасно. Про це пише Центр протидії корупції з посиланням на відповіді Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони та власні джерела у відомстві.

Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість міністерства. Як зазначають в ЦПК, загальний обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міноборони сягає 33 млрд грн. Однак в цю суму також входять 5,86 млрд грн заборгованості за контрактами щодо речового забезпечення та приблизно 1 млрд грн заборгованості за іншими програмами Міноборони.

Наявність простроченої дебіторської заборгованості означає, що Міноборони перерахувало компаніям гроші, проте товар, а в конкретному випадку саме зброю, так і не отримало в строк, передбачений контрактами.

Водночас приблизно за місяць загальна цифра простроченої дебіторської заборгованості в Міноборони ця цифра зменшилася на 3 млрд грн – з 36 до 33 млрд грн. Тобто постачальники або ж поставили домовлену продукцію, або ж в судовому чи добровільному порядку повернули кошти Міноборони. Чи входили саме збройні контракти у зазначені 3 млрд грн, не відомо.

При цьому аналітики ЦПК порівняли, що до прикладу фонд «Повернись живим» лише за 400 млн грн планує закупити: 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів, що свідчить про масштаби втрат для війська.

У травні стало відомо, що Міноборони подало позови до суду на спецекспортерів за прострочену дебіторську заборгованість на 8,9 млрд грн. Однак згодом Мінфін підтвердив – це далеко не вся сума дебіторської заборгованості українського оборонного відомства