Україна постійно ремонтує 30% своєї зброї та техніки

Американське видання New York Times з посиланням на документи з українського уряду стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення Україна заплатила постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів. Проте низку контрактів не виконали, а по частині надіслали техніку, яку можна було лише розібрати на запчастини. У NYT зазначили, що це ускладнило планування контрнаступу.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що Україна з початку 2022 року проаналізувала закупівлі й відмовилася від співпраці з проблемними підрядниками. «У нас були випадки, коли ми платили гроші й нічого не отримували. Були проблеми з якістю деяких гаубиць, але ми повинні мати на увазі, що це був подарунок», – зазначив Володимир Гаврилов.

Журналісти NYT наводять приклад постачання 33 самохідних гаубиць M109 з Італії. Міністерство оборони Італії повідомило, що зняло їх з озброєння кілька років тому, але Україна попросила їх відремонтувати та передати на фронт. Відтак 13 гаубиць відправили на ремонт до США, але після того, як вони прибули в Україну, виявилось, що гаубиці небоєздатні. За їхній ремонт Київ заплатив 19,8 мільйона доларів. Україна звинуватила американську компанію Ultra Defense Corporation, яка ремонтувала гаубиці, у шахрайстві. Наразі справу розслідує Пентагон.

Крім цього, США відправили українським військовим 29 позашляховиків Humvee. Коли техніка прибула до Польщі, виявилось, що у 25 з них згнили шини. На пошуки нових знадобився приблизно місяць.

Схожа ситуація сталася з шістьма 155-міліметровими гаубицями M777, які США надіслали Україні у перші місяці повномасштабного вторгнення. Як зазначили у NYT, озброєння потребувало капітального ремонту, а одна з гаубиць була в такому стані, що під час використання могла вбити артилеристів. У США три місяці ремонтували артилерійські системи й відправили до Польщі. Проте перед передачею Україні їх повторно ремонтували, оскільки польські експерти повідомили, що гаубиці небоєздатні.

За інформацією NYT, 30% зброї та техніки, яка є в арсеналі України, постійно потребує ремонту. Відтак проблеми з якістю військової допомоги могли затримати початок українського контрнаступу.