Система протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T зараз розгорнута і працює в Україні, заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Rai News. Це перше офіційне підтвердження прибуття цього франко-італійського ЗРК в Україну. До цього у травні про це повідомляли італійські ЗМІ з посиланням на свої джерела.

«Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об’єкти і життя людей», – сказав президент Франції на Паризькому авіасалоні.

Цю систему ППО/ПРО Україні Італія та Франція разом передали в рамках міжнародної військової допомоги. Надання Україні цієї системи партнери погодили 3 лютого. Група українських військових раніше пройшла навчальну програму з освоєння цього зенітного ракетного комплексу.

ЗРК SAMP/T

Італійські ЗМІ раніше повідомляли, що ЗРК SAMP/T прибув до України 15 травня. Однак про те, що він вже розгорнутий і працює, дотепер не повідомлялося.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T розробив європейський консорціум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані понад 100 км на висоті до 25 км. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 35 км і на висоті до 25 км. Такі ЗРК стоять на озброєнні Італії, Франції і Сінгапуру.