Техніку спільно передали Франція та Італія

Україна отримала від Франції та Італії перший ЗРК SAMP/T, який застосовують як систему протиповітряної оборони дальньої дії. Про це повідомило італійське видання La Stampa у понеділок, 15 травня.

ЗРК італійсько-французького виробництва створив європейський консорціум Eurosam. Перша одиниця цієї техніки прибула до України, проте жодних інших деталей журналісти не повідомили.

«В Україну прибув італійсько-французький зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців», – повідомило видання.

Особливістю ЗРК SAMP/T є дальність ураження – техніка може ліквідовувати ворожі літаки на відстані від 3 до 100 км. Балістичні ракети ППО може збити на відстані до 25 км.

Нагадаємо, 11 травня Велика Британія підтвердила передачу Україні крилатих ракет дальньої дії Storm Shadow. Країна надіслала крилаті ракети перед очікуваним українським контрнаступом, підтвердили у Міноборони Британії. Зазначається, що до передачі Storm Shadow, які летять до 250 км, максимальним радіусом зброї було приблизно 79 км. Скільки саме крилатих ракет отримала Україна, чиновники не уточнили.