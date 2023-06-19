ЗРК Avenger надійшли до України в рамках пакетів військової допомоги від США

У Сухопутних військах ЗСУ опублікували фото американського протиповітряного зенітно-ракетного комплексу Avenger. Таке озброєння Україна отримала у межах військової допомоги.

В повідомленні Сухопутних військ від 19 червня такі комплекси вже довели свою ефективність у збитті російських ракет та дронів-камікадзе Shahed-136.

AN/TWQ-1 Avenger (укр. месник) – це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс, який має на озброєнні 8 ракет Stinger та кулемет калібру 12,7 мм. Комплекс забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності. Він здатен збивати крилаті ракети, БПЛА, літаки та гелікоптери на малих висотах.

Ефективне ураження ЗРК Avenger складає від 50 метрів по висоті та до 6 км по відстані.

Вперше про те, що Україна отримає чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger, Білий дім повідомив у листопаді 2022 року. Також про надання Україні такого комплексу йшлося в повідомленні про пакет військової допомоги від США на 300 млн доларів від 31 травня цього року. Таким чином, наразі невідомо, скільки саме систем Avenger має на озброєнні українська армія.