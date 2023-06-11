Українські військові опановують чеські мобільні ЗРК Viktor

На озброєнні Збройних сил України з’явилися мобільні зенітно-ракетні установки Viktor чеського виробництва, повідомило в неділю, 11 червня, командування Об’єднаних сил.

«Зенітні комплекси Viktor прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти "Шахедів" [дронів іранського виробництва Shahed 136/131]», – сказав командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

За його словами, головним завданням установок Viktor є боротьба з ударними безпілотними літальними апаратами, а також протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Утім, легкоброньована техніка, польові укріплення ворога та його піхота теж є цілком досяжними цілями для спареного 14,5 мм зенітного кулемета, встановленого на шасі Toyota Land Cruiser 70.

Він уточнив, що перші зразки комплексів Viktor вже несуть бойове чергування на Півночі та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.

Як повідомляв ZAXID.NET, гроші на мобільні зенітні установки Viktor збирали чеські волонтери в рамках проекту «Подарунок Путіну». Загалом на закупівлю та виробництво цих «зеніток» вони зібрали 90 млн чеських крон. ЗРК Viktor виготовив завод компанії Excalibur Army.

Про те, що 15 комплексів Viktor вже виготовлені, стало відомо на початку березня. Тоді ж повідомлялося, що вони мають прибути до України наприкінці березня.