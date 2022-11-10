CША оголосили новий пакет озброєнь для України на суму 400 млн доларів

CША оголосили новий пакет озброєнь для України на суму 400 млн доларів. Він передбачає 4 системи ППО Avenger з ракетами Stinger, ракети до систем ППО Hawk, додаткові ракети до HIMARS, багато снарядів до артилерії, бронемашини Humvee та багато іншого. Про це у четвер, 10 листопада, повідомили у Міністерстві оборони США.

CША надасть Україні додаткове озброєння на 400 млн доларів

Також цю інформацію підтвердив і очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Avenger перекладається як «месник». Це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс із кулеметом. Він забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах. Був розроблений для Збройних сил США.

В базовій комплектації система обладнана двома пусковими установками Stinger, кожна з яких здатна запускати до чотирьох інфрачервоних/ультрафіолетових керованих ракет прицільна дальність яких 200-4500 м. Також Avenger обладнаний кулеметом калібру 12,7 мм, який можна використовувати за допомогою пульта дистанційного керування (RCU) в кабіні водія або пульта, що розташований в вежі. Швидкість стрільби від 950 до 1200 пострілів за хвилину. За раз завантажується одна коробка по 200—250 патронів. Avenger можна підключити до системи командування, управління, зв'язку та розвідки передової зони протиповітряної оборони (FAAD C3I).

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення США вже надали Україні прямої військової допомоги на понад 18,5 млрд доларів.

До слова, Іспанія відправить Україні ще два додаткові комплекси ППО Hawk.