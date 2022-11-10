Президент США Джо Байден відповідає на запитання журналістів під час брифінгу 9 листопада 2022

США виконують далеко не всі прохання України щодо зброї. Зокрема, Штати не планують передавати ракети HIMARS з дальністю 600 миль (965 км), щоб Україна не бомбардувала Росію, сказав під час брифінгу ввечері 9 листопада президент США Джо Байден.

«Між іншим, ми не надавали Україні карт-бланш. Ми багато чого не робили для України. Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безполітної зони в небі над Україною. Ми не дамо ці літаки. Ми не збираємося встрявати у третю світову війну, перехоплюючи російські літаки і безпосередньо вступаючи в бойові дії», – сказав президент США.

Крім того, за словами Байдена, США не збираються відправляти в Україну HIMARS з ракетами дальністю понад 600 миль (965 км), щоб ЗСУ не почали бомбардувати територію РФ.

Водночас Байден наголосив, що США нададуть Україні всі «раціональні можливості» захистити себе.

Зазначимо, що США надали Україні найбільше військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Серед цієї допомоги – зенітно-ракетні комплекси, ракетні (реактивні) системи залпового вогню, протитанкові комплекси й інша зброя і нелетальне обладнання.