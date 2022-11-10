Іспанія відправить Україні ще два додаткові комплекси ППО Hawk до чотирьох, які були відпралені раніше

Іспанський уряд планує передати Україні ще дві додаткові системи протиповітряної оборони MIM-23 Hawk. Також буде надано додаткові генератори і батарею 105 міліметрових гаубиць.

За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Іспанія продовжує план допомоги Україні з трьох напрямків: надсилання матеріалів, медичної допомоги та підготовки військ.

«Далі будуть дві зенітні системи Hawk, які додадуться до чотирьох, які вже були надіслані на прохання НАТО, батарея гаубиць 105/14, для використання яких 21 українець вже тренується в Альмерії, а також додаткові генератори, щоб допомогти вирішити проблеми нестачі електроенергії в країні», – зазначили у міноборони Іспанії.

Передача матеріалів та навчання українських військових були анонсовані Роблес безпосередньо перед представницею України, полковницею ЗСУ Юлією Тапачок. Вона подякувала за допомогу та зазначила, що попри те, що Іспанія є сонячною країною, надала Україні зимове спорядження. Роблес зазначила, що для того, щоб передати Україні 77 тисяч зимових одностроїв, довелося вручну зрізати з них шеврон із прапором Іспанії та заміняти його на український.

Зазначається, що 19 українських військових вже пройшли відповідне навчання з роботи з ППО Aspide у Сарагосі, ще 21 будуть навчатися цими днями в Альмерії, а ще 64 незабаром прибудуть до Толедо для проходження загальної військової підготовки.