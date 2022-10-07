Навчання українських військових відвідала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес

В іспанському місті Сарагоса українські військові проходять навчання з використання наземного зенітно-ракетного комплексу Aspide. Міністерство оборони Іспанії повідомило, що навчання відвідала міністерка оборони Маргарита Роблес, пише «Мілітарний».

19 українських військовослужбовців прибули на навчання у рамках зобов’язання міноборони Іспанії щодо надання підтримки Україні. Навчання українців відбувається на військовій авіаційній базі у місті Сарагоса. Воно поділене на дві частини: для операторів та для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).

«Окрім навчання, яке ви проходите тут, я хотіла передати вам підтримку та прихильність всієї Іспанії до України. Ваше перебування тут для нас є способом показати вам нашу вдячність та захоплення. Весь український народ і ви показали, що ви хоробрі та героїчні», – сказала Роблес.

У міністерстві оборони Іспанії заявили, що будуть підтримувати Україну до її повної перемоги у війні.

Спочатку тренувальна місія мала тривати три тижні, але потім її подовжили ще на сім днів. Тому навчання завершаться 14 жовтня. Але Іспанія продовжить навчати українських захисників і вже 1 листопада там планують зустріти нових військових ЗСУ.

«Система Aspide, на якій навчаються українські військові, яка зараз використовується у Повітряних силах Іспанії, забезпечить українській армії боєздатність, а також діятиме як засіб стримування», – зазначили у міноборони Іспанії.

Наземний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Spada Aspide ще відомий під назвою Skyguard Aspide. Це спільна італійсько-швейцарська розробка. Його сконструювали у процесі модифікації ракети Aspide для її використання на сухопутних платформах.

Іспанська влада пообіцяла Україні систему ППО Aspide 25 серпня.