Пуск ракети Aspide 2000 з іспанської зенітної батареї Shorad Aspide

Міністерство оборони Іспанії 24 серпня оголосило про відправку додаткової військової допомоги Україні, пише 25 серпня «Бабель» з посиланням на El Pais.

«Це тверде зобов’язання, яке розвивалося з початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла надсилати матеріали для законного захисту українського народу», – йдеться в повідомленні іспанського оборонного відомства.

До цього пакету військової допомоги увійшли:

близько 20 броньованих машин;

75 палет із боєприпасами для польової артилерії;

повна батарея протиповітряної оборони;

1000 тонн дизелю вартістю приблизно 2,5 млн євро.

Як йдеться у статті, і бронетехніка, і боєприпаси уже надійшли в розпорядження української влади. Але «Мілітарний» із посиланням на Infodefensa пише, що Снаряди будуть відправлені у співпраці з країною-союзником і будуть доставлені у вересні.

Також Україні будуть передані гусеничні БТР М113, які пройшли капітальний ремонт. Раніше повідомлялося про 20 одиниць.

Щодо батареї ППО, то її назва у повідомленні відсутня, але У червні заявлялося про ЗРК Shorad Aspide. Країна також запропонувала провести навчання українських військових з експлуатації та обслуговування цієї зброї. Нині термін постачання цієї батареї ППО невідомий.

Іспанія також координує дії з країною-союзницею щодо підготовки українських військових іспанськими інструкторами. Цю підготовку буде включено до можливої майбутньої місії Європейського Союзу з тренування бійців ЗСУ, якщо її буде затверджено.

Окрім зброї, Іспанія планує відправити в Україну 30 тис. одиниць військової форми для зими, 15,6 тис. курток, 15 тис. костюмів та кілька тис. одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Україну цікавить постачання 155-міліметрових гаубиць і 122-міліметрових мінометів. Про це він уже повідомив уряд Іспанії. «Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні», – сказав посол.

Нагадаємо, 24 серпня про масштабні пакети військової допомоги для України також оголосили США і Велика Британія.