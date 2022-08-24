Володимир Зеленський і Борис Джонсон у Києві, 24 серпня 2022

До Києва у День незалежності приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Це вже його третій візит з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Радий вітати в День незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» – зазначив Зеленський.

Сам Джонсон у своєму Twitter також підтвердив, що приїхав до Києва, щоб висловити підтримку Україні.

«Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну», – написав британський прем’єр-міністр.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським з нагоди 31-ї річниці незалежності України британський прем’єр-міністр оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 54 мільйони фунтів стерлінгів, який включатиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси, пише «Суспільне».

На сайті британського уряду зазначається, що у новий пакет увійдуть 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

Також Велика Британія готується надати Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах. Найближчими днями українські спеціалісти вчитимуться використовувати їх у Британії.

Джонсон прибув до Києва попри попередження про те, що Росія 24 серпня планує вдарити, зокрема, і по урядових об’єктах.

Нагадаємо, вперше після початку повномасштабної війни Джонсон приїхав до Києва 9 квітня. Після зустрічі із Зеленським Джонсон тоді оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям. На спільному брифінгу політиків Джонсон оголосив, що Велика Британія продовжить посилювати санкційний тиск на Росію та надавати економічну й оборонно-військову допомогу Україні.

Крім того, 3 травня Джонсон виступив у режимі онлайн перед Верховною Радою та пообіцяв нову допомогу. Британський прем'єр перед українським парламентом укотре засудив російські воєнні злочини, підтримав Україну й наголосив, що рішення почати війну «було найгіршою помилкою Путіна». За його словами, у 2014 році на початку російської агресії Захід реагував занадто повільно.

Другий візит Джонсона до Києва відбувся 17 червня. Того разу прем'єр запропонував Зеленському розпочати велику навчальну програму для українських військових, яка зможе навчати до 10 тис. українських бійців кожні 120 днів.

Імовірно, це був останній візит Джонсона в Україну – у вересні у Великій Британії зміниться прем’єр-міністр. Деталі відставки Джонсона – тут.