На Алеї Сміливості закарбують імена політичних лідерів і всіх міжнародних партнерів, які були з Україною з перших днів повномасштабної війни

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради у вівторок, 23 серпня, відкрили Алею сміливості, на якій будуть викарбовані імена міжнародних друзів і партнерів України. Участь у відкритті взяв президент України Володимир Зеленський разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, ім'я якого першим з'явилося на алеї, повідомив «Укрінформ».

«Сьогодні хочу в присутності президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Ім'я президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна», – сказав Зеленський.

Він також розповів, що на алеї будуть закарбовані імена не тільки політичних лідерів, а всіх західних партнерів, партнерів з інших країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії були з Україною.

Анджей Дуда прибув до Києва вранці у вівторок, 23 серпня. Він також візьме участь у другому саміті «Кримської платформи».