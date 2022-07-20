Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка – тепер її можна буде отримати на території польської держави, а не у польському консульстві в Україні, як це було дотепер.

«Згідно з оновленням, українці можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні», – повідомила в середу, 20 липня, Державна прикордонна служба України.

Нові правила набувають чинності з 29 липня.

У Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що подати документи на Карту поляка можна буде у всіх шістнадцяти воєводствах країни. Нововведенням зможуть скористатися як ті, хто хоче продовжити дію документа, так і ті, хто подається на отримання Карти поляка вперше.

Карта поляка – це документ, який підтверджує приналежність людини з-поза меж Польщі до польської держави і народу. Ця карта дає право на безоплатне отримання довгострокової візи, легальне працевлаштування без спеціального дозволу на роботу, безкоштовне відвідування всіх музеїв, знижку на проїзд залізницею тощо.