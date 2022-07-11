Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який пропонує встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України. Відповідний законопроект №7550 ввечері 11 липня з'явився на сайті Верховної Ради.

Перш за все цей документ передбачає надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Також законопроектом передбачено, що громадяни Польщі під час їх перебування на території України отримають право на:

працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

державну реєстрацію як платників податків;

соціальний захист;

провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України;

здобуття освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок бюджету;

соціальні виплати згідно із законодавством України;

отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

медичне обслуговування.

Наразі законопроект передали на розгляд профільного комітету парламенту.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник». Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.