У березні Войцех Бакун вручив лідеру італійської ультраправої партії Маттео Сальвіні, відомому проросійськими поглядами, футболку із зображенням Путіна і закликав поїхати в ній в притулок для українських біженців

Президент України Володимир Зеленський присвоїв місту Перемишлю почесну відзнаку «Місто-рятівник». Це вже друге польське місто, яке таким чином відзначене українською владою. Першим був Жешув.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки 11 липня.

«Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету», – зазначено у документі.

Президент Перемишля Войцех Бакун наголосив, що цю відзнаку присвоїли у символічний день – 11 липня – в день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волині. Також він зазначив, що Перемишль заслуговує на ще більші відзнаки.

«Ефективна співпраця адміністрації, служб, волонтерів, компаній та приватних осіб дозволила всім нам стати авторами найбільшої роботи з гуманітарної допомоги, яку надало місто. Все частіше лунають голоси (зокрема, такі видатні особистості, як посол Сполучених Штатів Америки Марек Бжезінський), що Перемишль заслуговує на Нобелівську премію миру! У мене в цьому немає жодних сумнівів!», – підсумував Войцех Бакун.

Зазначимо, прикордонне місто Перемишль сталов першою зупинкою для українських біженців у перші тижні війни. Тут знайшли прихисток понад мільйон громадян України. Місто стало гуманітарним хабом для допомоги України.