Польський Жешув першим отримав звання «Міста-рятівника»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання «Місто-рятівник». Він повідомив про це, виступаючи в неділю, 22 травня, у Верховній Раді на спеціальному засіданні за участю президента Польщі Анджея Дуди.

«Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я ввів спеціальне почесне звання «Місто-рятівник» для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлю велику подяку місту Жешуву – першому місту-рятівнику», – заявив український президент.

Володимир Зеленський також подякував польським діячам культури, діячам спорту, духовенству та звичайним людям, які «підтримують українців».

«Вони дають великі концерти, виходять на змагання з українською стрічкою або приїжджають з Познані до Бучі, щоб просто пекти хліб», – заявив український президент у своїй промові.

Президент відзначив, що майже всі українські міста є побратимами польських. Побратимами є й український та польський народи, а наші країни – сестрами.

«Ми рідні. І між нами не має бути кордонів чи бар’єрів. Тож ми дійшли згоди найближчим часом втілити це й у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного вже умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу», – повідомив глава Української держави.

Варто зазначити, що Жешув знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Україною. Саме це місто першим прийняло основний потік українських біженців.

Нагадаємо, що сьогодні в Україну з офіційним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Польський президент виступив перед народними депутатами і таким чином став першим іноземним лідером, який після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну особисто виступив у сесійній залі українського парламенту.