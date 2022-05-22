Польський президент Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді 22 травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року всі минулі протиріччя між Україною і Польщею не мають сили. Про це він заявив у неділю, 22 травня, виступаючи в українському парламенті на спеціальному засіданні за участю президента Польщі Анджея Дуди.

Український президент заявив, що «сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія зруйнувала «сховище колишніх протиріч між Україною та Польщею».

«Їх більше немає. В один день стало зрозуміло, що всі протиріччя не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів – України, Польщі, народів Європи», – заявив президент України, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами Володимира Зеленського, 24 лютого змінило Україну та Польщу.

«Не знаю, чи досліджували це явище наші астрономи – Дрогобич, Коперник – але зірки завжди складаються так, що в найважчі періоди затемнення українці та поляки міцно об'єднуються і стають пліч-о-пліч, попри минулі сварки і «туманності», – сказав він.

Зеленський нагадав, що «Польща є одним з лідерів не тільки в підтримці нашої держави, а й у захисті і просуванні санкцій, які дуже необхідні, щоб примусити Росію до миру. Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з Росії».

«Ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не зможе зламати ворожнеча», – заявив Зеленський.

Український президент висловив сподівання, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що український і польський народи вже розуміють.

«Єдність наших народів має залишитися постійною величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні», – заявив президент України.