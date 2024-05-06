У КНУ імені Шевченка можна здобути звання офіцера

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка набирає студентів на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра. Прес-служба інституту повідомляє, що студенти матимуть можливість брати участь в міжнародних стажуваннях та здобути звання офіцера.

«Вступ до Військового інституту відбувається на конкурсній основі. Для цього потрібно мати повну загальну середню освіту. Прийом на перший курс денної форми навчання відбувається на підставі результатів національного мультипредметного тесту. Крім того, абітурієнти мають пройти ряд вступних іспитів, зокрема психологічне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд. Для окремих спеціальностей додатково потрібно скласти вступне випробування з англійської мови», – розповідають в інституті.

Зазначимо, що у навчальному закладі готуватимуть офіцерів за такими освітніми програмами:

військовий переклад;

воєнна політологія;

військова психологія;

військова журналістика та соціальні комунікації;

фінанси та військова економіка;

правоохоронна діяльність у Збройних силах України;

цивільно-військові відносини;

геоінформаційні системи й технології;

соціальна робота у військах (силах);

зарубіжна воєнна інформація;

міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері.

Детальну інформацію про вступ можна дізнатися за посиланням. Телефон для консультацій: 050 145 62 76.

Зазначимо, що нещодавно кафедру військової журналістики Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка очолив полковник Сергій Череватий. Він є речником Східного угруповання ЗСУ та заступником Командувача ОСУВ «Хортиця» зі стратегічних комунікацій.