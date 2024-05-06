Ми підібрали три дуже різні серіали, які можна подивитись за один раз.

Краса всередині

The Beauty Inside

Щоранку Алекс прокидається у новому тілі. Протягом 6 серій він розповідає про своє життя та людей, з якими зустрічається у різних обличчях. На диво, наскільки по-різному вони сприймають кожну його зовнішність. Але найцікавіше починається, коли Алекс закохується. «Краса всередині» зібрала 70 мільйонів переглядів, отримала премію «Еммі» за новаторський підхід. Згодом з’явився південнокорейський серіал з там же сюжетом. Серед акторського складу – Метью Грей Габлер, відомий як доктор Спенсер Рід з серіалу «Мислити як злочинець».

Неверленд

Neverland

Неверленд — країна, куди потрапляють люди з різних століть, щоби залишитися там і ніколи не старіти. У цьому яскравому мінісеріалі, що має усього 2 серії, представлений новий погляд на казку про Пітера Пена та його друзів. На них чекають пригоди, сутички з піратами та справжнє диво. У ролях Ріс Еванс, Кіра Найтлі та інші.

Світло та тінь

Lightfields

Цей містичний серіал розповідає про 3 сім'ї, що мешкають в англійському селі. Їх пов'язує давня трагедія, що трапилася з юною дівчиною Люсі, яка мешкає по сусідству. Через 70 років після того, що сталося в село, приїжджає її найближча людина, і тепер ми нарешті дізнаємося правду про те, що сталося того фатального дня. Серіал має 5 епізодів.