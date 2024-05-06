Віце-прем’єр-міністр Угорщини Жолт Семьєн

Угорщина не буде «відправляти на смерть» українських військовозобов'язаних чоловіків попри намагання Києва їх повернути. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Угорщини Жолт Семьєн у на журналістський запит, повідомило угорське видання ATV 5 травня.

На прохання журналістів прокоментувати чутки про те, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак начебто веде переговори про екстрадицію військовозобов’язаних українців з ЄС, віце-прем’єр-міністр Угорщини заявив, що всі біженці з України перебувають в Угорщині в цілковитій безпеці та отримують будь-яку допомогу, чи угорську, чи українську.

«Для закарпатських угорців це (захист – ред.) також наш національний обов’язок, у випадку з українцями – це гуманітарний і юридичний доказ, оскільки ніхто не може бути виданий, чиє життя буде під загрозою», – заявив.

Посадовець, який також відповідає за національну політику в Угорщині запевнив, що офіційний Будапешт не видаватиме українських громадян проти їх волі.

«Але українці хочуть їх звільнення, щоб відправити на війну, на фронт, де гинуть люди». Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо», – підтвердив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що з 23 квітня для українців призовного віку, що перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК.

В Польщі і Литві представники уряду висловили готовність допомогти Україні повернути чоловіків додому. А от у Німеччині влада відкинула можливість примусової депортації українців призовного віку.