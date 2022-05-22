Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
Відповідний законопроект найближчим часом внесуть на розгляд ВР
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Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в Україні. Про це повідомила у Telegram представниця ВР в Конституційному суді Ольга Совгиря.
Зазначається, що відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради.
«Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні», – написала вона.
Наразі подробиць не повідомляють.
Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда перебуває у Києві з офіційним візитом. Анджей Дуда та Володимир Зеленський виступили у Верховній Раді. Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виступає у Верховній Раді.