Анджей Дуда виступить перед народними депутатами

В Україну з офіційним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. У неділю, 22 травня, він планує виступити перед народними депутатами у будівлі Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба політика.

На офіційному сайті польського президента сказано, що він стане першим главою іноземної держави, який особисто звернеться до українських депутатів з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«У неділю у Верховній раді у Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни», — йдеться у повідомленні.

Раніше Анджей Дуда заявив, що світова спільнота змусить Росію компенсувати збитки, завдані Україні через військову агресію. Він також зазначав, що після вбивств цивільних російськими військовими жодна країна не забажає мати справу з РФ. Окрім того, Анджей Дуда назвав дії військ РФ геноцидом українців.