Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про заборону імпорту вугілля з Росії і Білорусі. Про це пише «Європейська правда».

З огляду на безпеку країни, закон забороняє ввезення на територію Польщі усього вугілля, що надходить з території Росї або Білорусі.

Відповідальним за контроль заборони буде керівник митниці та податкової служби, який зможе накласти арешт на товари та подати заяву про конфіскацію товару до казначейства.

Фізичним або юридичним особам, які порушують заборону, загрожує штраф до 20 млн злотих [близько 140 млн грн].

Суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.

Нагадаємо, що 8 квітня ЄС з другої спроби таки ухвалив нові санкції проти Росії. Після того, як 6 квітня посли країн Євросоюзу на зустрічі не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії і перенесли засідання, його таки погодили наступного дня. Йдеться зокрема про вугільне ембарго, яке запрацює з серпня, а також транспортну блокаду для РФ.